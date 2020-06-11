2020/06/11 | 00:54 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقوط صاروخ داخل المنطقة الخضراء ببغداد ولا أنباء عن قتلى أو مصابين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/11 | 00:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط صاروخ داخل المنطقة الخضراء ببغداد ولا أنباء عن قتلى أو مصابين) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط صاروخ داخل المنطقة الخضراء ببغداد ولا أنباء عن قتلى أو مصابين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).