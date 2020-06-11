الكاتيوشا يتسبب بحريق قرب السفارة الامريكية في بغداد

2020/06/11 | 00:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم الخميس، باندلاع حريق قرب االسفارة الامريكية بالعاصمة بغداد.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” ان “حريقا اندلع قرب السفارة الامريكية في بغداد جراء سقوط صاروخ كاتيوشا بالقرب منها”.واضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان “فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحريق لاطفاءه”.

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