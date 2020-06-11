مصرع خمسة اشخاص في حوادث متفرقة جنوبي العراق

2020/06/11 | 01:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، مساء الاربعاء، بأن خمسة اشخاص لقوا مصرعهم بحوادث متفرقة في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن القوات الامنية عثرت مساء اليوم على جثة شخص تولد 1997 من سكنة الناصرية، لقي مصرعه غرقاً تحت جسر الفضلية، تم الإبلاغ عن فقدانه قبل يومين، كما عثرت السلطات ايضاً جثة شخص تولد2001 من سكنة السيدية الشطرة، لقي مصرعه غرقاً اثر سقوط عجلة يقودها في نهر الغراف في قضاء قلعة سكر.

وعلى صعيد آخر، فتح مسلح النار من عجلة على شخص مدرس متقاعد في شارع الإخلاص في الناصرية وارداه قتيلاً في الحال، مبيناً أن الضحية والد لإعلامي محلي يدعى خالد الغزي.

كما توفي الناشط في ساحة التظاهر في الناصرية علاء عبدالحسين طاهر تولد 1994 متأثراً بإصابة تعرض لها إثر إطلاقات نارية في وقت سابق.

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