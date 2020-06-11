التقاعد: 73% من المتقاعدين لم يتم المساس برواتبهم

2020/06/11 | 01:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير هيأة التقاعد الوطنية العامة احمد عبد الجليل، اليوم الخميس، ان 73% من المتقاعدين لم يتم المساس برواتبهم، لافتا إلى أن الاستقطاعات مؤقتة وليست دائمية.

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