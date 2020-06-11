استشهاد وإصابة أربعة مقاتلين بسقوط قذيفة هاون جنوبي كركوك

2020/06/11 | 01:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، استشهاد وإصابة أربعة مقاتلين بالجيش بسقوط قذيفة هاون جنوبي محافظة كركوك.

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