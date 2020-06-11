2020/06/11 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتقاعدون: الحكومة تجاوزت الخطوط الحمر وقرار الإستقطاع غير دستوري خبراء : فرض ضريبة دخل على مستحقات المواطنين باطل قانونياً ودستورياً إستياء عارم بين المتقاعدين جراء إستقطاع نسب غير مسبوقة من رواتبهم بغداد – عبد اللطيف الموسوي صدمت الاستقطاعات الكبيرة التي فرضتها الحكومة على رواتب المتقاعدين، العوائل العراقية تحت مسمى ضريبة دخل، فيما اكد متقاعدون انهم […]

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