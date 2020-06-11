قرار البوندسليغا.. لا كمامات على مقاعد البدلاء

2020/06/11 | 01:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رابطة الدوري والاتحاد الألماني لكرة القدم، بدء تخفيف الإجراءات الصحية المرافقة لمباريات البوندسليغا، عبر خطوات أبرزها عدم إلزام اللاعبين الجالسين على مقاعد البدلاء بوضع الكمامات الواقية بعد الآن.وأصبحت البطولة الألمانية في 16 مايو، أول بطولة كرة قدم كبرى في أوروبا تستكمل المنافسات المحلية، بعد تعليقها منذ مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.وأتت […]

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