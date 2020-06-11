الصادقون النيابية: البرلمان العراقي حسم موضوع اخراج القوات الأجنبية بما فيها الأميركية

2020/06/11 | 01:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشارت كتلة الصادقون النيابية، اليوم الخميس، الى ان البرلمان العراقي حسم موضوع اخراج القوات الأجنبية بما فيها القوات الأميركية.وقال عضو الكتلة محمد البلداوي في حديث لقناة “العهد” ان “أي اتفاقية تعقدها الحكومة لا بد ان تكون يتم المصادقة عليها من قبل مجلس النواب” مبينا ان “ما يجري من مباحثات بين العراق وأميركا ياتي في […]

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