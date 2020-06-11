رئيس تحالف الفتح للوفد المفاوض: لا تخيبوا الآمال والاخفاق ستتحملون مسؤوليته

2020/06/11 | 01:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الخميس، رسالة الى الوفد العراقي الذي سيفاوض الولايات المتحدة الامريكية، قائلا “لا تخيبوا الآمال والاخفاق ستتحملون مسؤوليته”.وادناه نص البيان: الى اخوتي الافاضل الوفد المفاوض المحترمين..السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهنشد على ايديكم وانتم في مهمة مقدسة وفي حوار استراتيجي مهم وكل عيون العراقيين مشدودة اليكم ..ثقتنا […]

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