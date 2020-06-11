الكاظمي يحدد أولويات الحوار وجنرال يتوقّع أن يطلب العراق إبقاء قوات أمريكية على أراضيه

2020/06/11 | 01:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬واشنطن‭ -‬الموصل‭ -‬الزمان‭ ‬ أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬يوم‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬تحقيق‭ ‬السيادة‭ ‬ومراعاة‭ ‬مصلحة‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬اولويات‭ ‬الحوار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬المزمع‭ ‬عقده‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وامريكا‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭.‬ وعقد‭ ‬الكاظمي‭ ‬ظهر‭ ‬الأربعاء،‭ ‬اجتماعا‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬عشائر‭ ‬ووجهاء‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬زيارته‭ ‬الى‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل،‭ ‬مناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬السادسة‭ ‬على‭ ‬اجتياحها‭ […]

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