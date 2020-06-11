2020/06/11 | 01:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- د.
فاتح عبدالسلام وانطلق الحوار الاستراتيجي العراقي الامريكي الموعود.
إنها الفرصة المنتظرة لمَن يريد أن يصحح المسارات ويوقف الانهيارات ويفتح صفحة جديدة .
العراق بلد محطم بمعنى الكلمة ، لامجال للمزايدات والمجاملات ، بلد غني بكل شيء لكنه لا يملك أي شيء ولم تعد له خيارات كثيرة في النهوض، وهذه فرصة اذا ضاعت لن تعود […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحوار مع أمريكا: نريد كلّ شيء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فاتح عبدالسلام وانطلق الحوار الاستراتيجي العراقي الامريكي الموعود.
إنها الفرصة المنتظرة لمَن يريد أن يصحح المسارات ويوقف الانهيارات ويفتح صفحة جديدة .
العراق بلد محطم بمعنى الكلمة ، لامجال للمزايدات والمجاملات ، بلد غني بكل شيء لكنه لا يملك أي شيء ولم تعد له خيارات كثيرة في النهوض، وهذه فرصة اذا ضاعت لن تعود […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحوار مع أمريكا: نريد كلّ شيء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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