2020/06/11 | 01:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام وانطلق‭ ‬الحوار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬العراقي‭ ‬الامريكي‭ ‬الموعود‭.‬إنها‭ ‬الفرصة‭ ‬المنتظرة‭ ‬لمَن‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يصحح‭ ‬المسارات‭ ‬ويوقف‭ ‬الانهيارات‭ ‬ويفتح‭ ‬صفحة‭ ‬جديدة‭ .‬العراق‭ ‬بلد‭ ‬محطم‭ ‬بمعنى‭ ‬الكلمة‭ ‬،‭ ‬لامجال‭ ‬للمزايدات‭ ‬والمجاملات‭ ‬،‭ ‬بلد‭ ‬غني‭ ‬بكل‭ ‬شيء‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬ولم‭ ‬تعد‭ ‬له‭ ‬خيارات‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬النهوض،‭ ‬وهذه‭ ‬فرصة‭ ‬اذا‭ ‬ضاعت‭ ‬لن‭ ‬تعود‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحوار مع أمريكا: نريد كلّ شيء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحوار مع أمريكا: نريد كلّ شيء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).