2020/06/11 | 01:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بومبيو يعد بالتحقيق في استهداف صحافيين أجانب خلال الاحتجاجات واشنطن- مرسي ابو طوق ناشد شقيق جورج فلويد الكونغرس الاميركي الاربعاء «وضع حد لآلام» الاميركيين من أصل افريقي و»الاصغاء الى مطالبات» الشارع بإصلاح قوات الامن. وقال فيلونيز فلويد الذي قتل شقيقه في 25 ايار/مايو في مينيابوليس بيد شرطي أبيض «انا هنا لاطلب منكم […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شقيق جورج فلويد يناشد الكونغرس وضع حد لآلام ذوي الأصل الإفريقي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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