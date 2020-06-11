شقيق‭ ‬جورج‭ ‬فلويد‭ ‬يناشد‭ ‬الكونغرس‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬لآلام ذوي‭ ‬الأصل‭ ‬الإفريقي

2020/06/11 | 01:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بومبيو‭ ‬يعد‭ ‬بالتحقيق‭ ‬في‭ ‬استهداف‭ ‬صحافيين‭ ‬أجانب‭ ‬خلال‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬ واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ ‭ ‬ناشد‭ ‬شقيق‭ ‬جورج‭ ‬فلويد‭ ‬الكونغرس‭ ‬الاميركي‭ ‬الاربعاء‭ ‬‮«‬وضع‭ ‬حد‭ ‬لآلام‮»‬‭ ‬الاميركيين‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬افريقي‭ ‬و»الاصغاء‭ ‬الى‭ ‬مطالبات‮»‬‭ ‬الشارع‭ ‬بإصلاح‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭.‬ وقال‭ ‬فيلونيز‭ ‬فلويد‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬شقيقه‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬في‭ ‬مينيابوليس‭ ‬بيد‭ ‬شرطي‭ ‬أبيض‭ ‬‮«‬انا‭ ‬هنا‭ ‬لاطلب‭ ‬منكم‭ […]

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