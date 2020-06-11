2020/06/11 | 01:44 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ليل الأربعاء (10 حزيران 2020)، أول تعليق على تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين....
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) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق من الكاظمي على تخفيض الرواتب
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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