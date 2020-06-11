أول تعليق من الكاظمي على تخفيض الرواتب

2020/06/11 | 01:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ليل الأربعاء (10 حزيران 2020)، أول تعليق على تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين....

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