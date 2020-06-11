مع تسجيله لأعلى معدّل وفيات بـ “كورونا”.. الصحة العالمية تحذر من سيناريو إيطاليا في العراق

2020/06/11 | 01:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في رقم قياسي منذ تفشي وباء #كورونا فيه أواخر شباط المنصرم، سجّل #العراق /34/ حالة وفاة بالفيروس، وهو أعلى معدل يومي، فيما سجّل /1146/ إصابة جديدة.#وزارة_الصحة العراقية سجلت أيضاً /383/ حالة شفاء، ليكون بذلك…

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