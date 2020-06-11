مكتب حرية الأديان الدولية يكشف حقائق الاقتتال والعنف الطائفي في سوريا

2020/06/11 | 01:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف “مكتب حرية الأديان الدولية” التابع لـ #الولايات_المتحدة_الأميركية، اليوم الأربعاء، تقرير عام “2019” الخاص بحرية الأديان في #سوريا.وذكر التقرير، أن «الأزمة في سوريا، استمرت بسبب العنف القائم على التوترات بين الطوائف الدينية، وتفاقمت بسبب…

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