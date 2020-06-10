حرائقٌ تلتهم 1500 دونم من المحاصيل الزراعية بريف الحسكة

2020/06/11 | 01:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت حرائقٌ كبيرة، اليوم الأربعاء، في عدة قرى تابعة لمدينة #الدرباسية وبلدة #تل_تمر شمالي #الحسكة، والتهمت نحو 1500 دونم من المحاصيل الزراعية.وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «حرائق نشبت في قرى (جولبصان وسيكر) جنوبي…

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