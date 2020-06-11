مدرب جزائري: خسارتنا أمام مصر في 2010 بأشياء خلف الكواليس

2020/06/11 | 01:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح زهير جلول عضو الجهاز الفني لمنتخب الجزائر لكرة القدم سابقا، بأن خسارة المنتخب بقيادة رابح سعدان أمام مصر في نصف نهائي أمم إفريقيا 2010، كانت بسبب “أشياء لا ترى بالعين المجردة”.وقال جلول في تصريحات لموقع “المستديرة” الجزائري: “في نهائيات كأس إفريقيا الأمور لم تكن سهلة، المتتبعين والمحللين قد يفهمون ذلك، في تلك النسخة […]

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