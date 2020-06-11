معهد التدريب الاعلامي يفتتح دورات مجانية عبر الانترنت

2020/06/11 | 02:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن معهد التدريب الاعلامي احد تشكيلات الشبكة، افتتاح دورات تدريبية مجانية عبر "الانترنت" ضمن المبادرة الوطنية لشبكة الاعلام العراقي لمواجهة جائحة كورونا.

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