المصطفى بنعلي: الظاهرة الفيروسية عرت الوجه الحقيقي للنيوليبرالية المتوحشة - عبدالله العبادي

2020/06/11 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_العبادي في افتتاح المؤتمر الصحفي الذي نظمه حزب جبهة القوى الديمقراطية عن بعد، يوم الثلاثاء 9 يونيو 2020، أكد الأمين العام للحزب أن الجائحة التي فرضت حجرا صحيا على البشرية كان بالإمكان الحجر على المرضى فقط، مؤكدا أن النظام الاقتصادي العالمي المسيطر والذي برزت أوهامه المرتبطة بالسوق الحر ومؤسسات الائتمان الدولية والشركات العابرة للحدود ومؤسسات تكرس جشع الليبرالية المتوحشة، أبان عن فشله في مواجهة الجائحة وت ......





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