تصبح حرامي حين لا يسند أفعالك تشريع او قانون - اسماعيل شاكر الرفاعي

2020/06/11 | 02:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي لماذا هذا الصمت ( الاستراتيجي ) الطويل من قبل الفقهاء حيال شروع الحكومة باستقطاع رواتب الموظفين لمعالجة الأزمة المالية ، اذ ان معالجة الأزمة المالية عن طريق تقليص رواتب الموظفين والمتقاعدين بدأ العمل بها منذ حكومة حيدر العبادي 1914 ، ومع ذلك لم يقم فقيه واحد بالهجوم على هذا الحل للازمة المالية وعدها تزييفاً مقصوداً لوعي المواطن العراقي ...



اذا لم يتدخل الفقيه بفتوى تناصر فقراء العراق من ال ......





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