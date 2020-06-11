2020/06/11 | 04:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إئتلاف النصر يدعو الى مفاوضات جادة ترعى مصالح العراق في إطار الحوار الإستراتيجي مع واشنطن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/11 | 04:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إئتلاف النصر يدعو الى مفاوضات جادة ترعى مصالح العراق في إطار الحوار الإستراتيجي مع واشنطن) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إئتلاف النصر يدعو الى مفاوضات جادة ترعى مصالح العراق في إطار الحوار الإستراتيجي مع واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).