مقتدى الصدر : الثورة خرجت عن مطالبها

2020/06/11 | 05:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر "ان الثورة خرجت عن مطالبها وعن سلميتها و انحرفت فصار الحرق و الصراع و الاعتداء على القوات الأمنية هو الطابع ...

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