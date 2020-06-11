العراق يدعو إلى حلول دبلوماسية للأزمات في المنطقة

2020/06/11 | 06:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى اعتماد الطرق الدبلوماسية لإنهاء الأزمات في المنطقة....

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