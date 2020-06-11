2020/06/11 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب أصاب الوظيفة العامة في البلاد خللا كبيرا ولأسباب عديدة اهمها :-1. الاشكاليات العديدة الموروثة من النظام المقبور .2. الاشكاليات الناجمة عن سياسة المحتل الامريكي بعد 2003 .3. الاشكاليات الناجمة عن سياسة الحكومات المتعاقبة بعد التغيير وافتقارها الى الاستراتيجيات اللازمة واستفحال الفساد في ظلها .وكان من آثار تلك العوامل اضعاف قدرة الوظيفة العامة على لعب دورها المطلوب في ادارة مؤسسات ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما الذي اصاب الوظيفة العامة في العراق - عادل عبد الزهرة شبيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما الذي اصاب الوظيفة العامة في العراق - عادل عبد الزهرة شبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).