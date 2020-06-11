"الفتح" يطالب الفريق العراقي المفاوض لأمريكا "بتعهد فوري" من التحالف الدولي

2020/06/11 | 07:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالب تحالف "الفتح" بزعامة الامين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري يوم الخميس الفريق العراقي المفاوض للجانب الامريكي بالزام التحالف الدولي المناهض لداعش بعد القيام بأي طلعات جوية بسماء العراق دون موافقة القائد العام للقوات المسلحة.

وقال رئيس كتلة التحالف البرلمانية محمد الغبان في بيان اليوم، "على الفريق الحكومي المفاوض ان يضع أولى اولوياته في الحوار الجاري مع نظيره الامريكي ما جاء في المنهاج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب بتنفيذ القرار البرلماني بإخراج القوات الاجنبية وفق جدول زمني محدد".

ودعا الى "تعهد قوات التحالف الدولي فورا بعدم القيام بأي طلعات جوية او اي مهام عسكرية دون موافقة القائد العام للقوات المسلحة والتنسيق التام مع العمليات المشتركة".

وكان البرلمان العراقي قد صوت في الخامس من كانون الثاني/يناير الماضي على قرار يطالب بموجبه بغداد بالعمل على إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وجاء القرار بعد يومين من اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بضربة جوية قرب مطار بغداد.

وانسحبت القوات الأمريكية إلى جانب قوات التحالف التي تقودها واشنطن من 6 قوات عسكرية في العراق منذ مقتل سليماني والمهندس.



ويقول التحالف الدولي إن ذلك يدخل في إطار إعادة التموضع والانسحاب من قواعد تضم عدداً قليلاً من الجنود.

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