كورونا يستمر بحصد ارواح الناس في جميع انحاء العالم

2020/06/11 | 07:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أودى فيروس كورونا بأرواح أكثر من 413 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة.وتخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في أميركا اللاتينية مساء الأربعاء عتبة الـ70 ألف وفاة وسجّلت المكسيك عدداً قياسياً من الإصابات لامس الـ5000 إصابة.في أميركا الشمالية […]

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