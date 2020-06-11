الأحزاب العراقية تطالب وضع خطة لانسحاب القوات الأجنبية +فيديو

2020/06/11 | 07:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2020.06.11 – مع انطلاق الحوار الاستراتيجي بين العراق وأميركا طالبت أحزاب وكتل برلمانية وشخصيات سياسية الفريق المفاوض وضع السيادة ومراع...

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