2020/06/11 | 08:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد قال نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي : نريد بلدا ديمقراطيا وحريات صحفية بعيدا عن التدخلات.وعبر اللامي في تصريح متلفز عن استغرابه من تدخلات الحكومة عبر وزارة الشباب بقرارات الاتحادات الرياضية.وشدد على عدم السماح بتدخل احد في وضع الاتحادات الاستقلالي وقال ستكون لنا وقفة سواء كانت امام […]

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