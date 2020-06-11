بيلوسي تدعو إلى إزالة تماثيل رموز الحقبة الكونفدرالية من الكابيتول

2020/06/11 | 08:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الأربعاء إلى إزالة 11 تمثالاً لعسكريين ومسؤولين يرمزون للحقبة الكونفدرالية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة العنصرية على خلفية قضية جورج فلويد، الأميركي الأسود الذي قضى خلال توقيفه على يد شرطي أبيض.وقالت بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس، في رسالة إلى لجنة برلمانية مشتركة إنّ “تماثيل الرجال الذي […]

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