كيف يمكنك التحقق من قوة إشارة الواي فاي في حاسوب ويندوز 10؟

2020/06/11 | 08:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتمد قوة إشارة (الواي فاي) WiFi على الكثير من المتغيرات التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر موقع جهاز التوجيه، وعدد الأجهزة المتصلة بالشبكة، والنطاق الترددي، وحتى تصميم منزلك أو مكان عملك لأنه على عكس الاتصالات الخلوية، حتى الأشياء الصلبة مثل الجدران والأرفف يمكن أن تؤثر أحيانًا بقوة على إشارة الواي فاي الخاصة بك نظرًا […]

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