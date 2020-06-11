الإعدام لإيراني أبلغ CIA بمكان سليماني

2020/06/11 | 08:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات القضائية الإيرانية، إنها حكمت بالإعدام على إيراني اتهم بالتجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي آي إيه”، وقدم معلومات عن مكان قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني.وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، أن حكم الإعدام “سينفذ قريبا بحق المواطن الإيراني الذي قدم معلومات للأمريكان والإسرائيليين عن مكان سليماني”.وقال […]

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