البنوك الألكترونية ثورة تكنولوجية تزلزل قواعد المصارف التقليدية - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/06/11 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب شهدت الساحة المصرفية في العالم خلال الفترة الأخيرة توسعا كبيرا في التكنولوجيا البنكية والتي من ابرز مظاهرها انتشار البنوك الإلكترونية التي تختلف عن البنوك التقليدية لمزاياها العديدة .



وبسبب توسع عمليات التجارة الإلكترونية اصبح الاحتياج كبيرا لنوعية جديدة من البنوك غير التقليدية والتي لا تتقيد بمكان معين او وقت محدد .



فما المقصود بالبنوك الالكترونية او الرقمية ؟تعريف البنوك الالكترونية :يمك ......





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