2020/06/11 | 08:27 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباحثات عراقية ـ تركية ـ إيرانية مرتقبة بهذا الخصوص هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/11 | 08:27.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباحثات عراقية ـ تركية ـ إيرانية مرتقبة بهذا الخصوص) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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