2020/06/11 | 08:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت خلية الأزمة في محافظة واسط، الخميس، عن افتتاح مركز جديد في قضاء الصويرة لحجر المصابين بفيروس كورونا.وقال محافظ واسط رئيس الخلية محمد جميل المياحي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنها افتتحت مركزا جديدا في قضاء الصويرة ضمن خطتها الرامية لتأهيل مراكز جديدة في جميع الاقضية والنواحي لحجر وعزل المصابين بالفيروس”.وأضاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح مركز جديد لحجر المصابين بكورونا في الصويرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح مركز جديد لحجر المصابين بكورونا في الصويرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).