2020/06/11 | 08:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير منظمة الصحة العالمية عن لغط المصابين بلا أعراض: حذرنا مسبقاً! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/11 | 08:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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