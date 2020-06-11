بالتزامن مع الحوار الاميركي: حراك عراقي لمباحثات مع تركيا وإيران.. تعرف على محاورها

2020/06/11 | 08:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف وزير الموارد المائية مهدي رشيد، عن قرب انطلاق مباحثات مع أنقرة وطهران لضمان حصص العراق المائي، فيما أكد وجود “توجه حكومي” نحو استصلاح أكثر من 6 ملايين دونم.وقال الوزير في تصريح لوسائل اعلام حكومية ان “الحكومة الحالية تركز على حل المشكلات وتنظيم الستراتيجيات المستقبلية”، موضحا ان “التوجه يسير حاليا نحو […]

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