مستشار الكاظمي: آن الأوان لجدولة تواجد القوات الأميركية في العراق

2020/06/11 | 08:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد مستشار رئيس الوزراء هشا داود، الخميس، أنه آن الأوان لجدولة تواجد القوات الأميركية على الأراضي العراقية، مشيرا إلى أن العراق ليس بحاجة الى هذا العدد من القوات الأميركية.وقال داود في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الحوار المرتقب بين العراق والولايات المتحدة ليس فيه شيء مخفي، لاسيما وأن […]

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