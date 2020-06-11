وزير الموارد المائية: الخطة الصيفية تغطي 100% من الأراضي القابلة للزراعة

2020/06/11 | 08:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف وزير الموارد المائية مهدي رشيد مهدي، الخميس، عن “توجه حكومي” نحو استصلاح أكثر من 6 ملايين دونم، مشيرا إلى أن الخطة الزراعية الصيفية تغطي 100% من الأراضي القابلة للزراعة.وقال مهدي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “الحكومة الحالية تركز على حل المشاكل وتنظيم الستراتيجيات المستقبلية، فيما أكد أن مساحات الخطة الزراعية الصيفية […]

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