2020/06/11 | 08:48 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
كشف وزير الموارد المائية مهدي رشيد مهدي، الخميس، عن “توجه حكومي” نحو استصلاح أكثر من 6 ملايين دونم، مشيرا إلى أن الخطة الزراعية الصيفية تغطي 100% من الأراضي القابلة للزراعة.
وقال مهدي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “الحكومة الحالية تركز على حل المشاكل وتنظيم الستراتيجيات المستقبلية، فيما أكد أن مساحات الخطة الزراعية الصيفية […]
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كشف وزير الموارد المائية مهدي رشيد مهدي، الخميس، عن “توجه حكومي” نحو استصلاح أكثر من 6 ملايين دونم، مشيرا إلى أن الخطة الزراعية الصيفية تغطي 100% من الأراضي القابلة للزراعة.
وقال مهدي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “الحكومة الحالية تركز على حل المشاكل وتنظيم الستراتيجيات المستقبلية، فيما أكد أن مساحات الخطة الزراعية الصيفية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الموارد المائية: الخطة الصيفية تغطي 100% من الأراضي القابلة للزراعة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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