نائب “للعهد نيوز” : نحتاج الى انتفاضة حقيقية ضد الفاسدين

2020/06/11 | 08:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دعا النائب عن كتلة الصادقون النيابية سعد الخزاعي، هيئة النزاهة والقضاء والأدعاء العام البت بجميع ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين بهدر المال العام.لكنه عبر خلال تصريح “للعهد نيوز”، عن ادراكه بصعوبة الحرب ضد الفساد، واصفا اياها بانها “أصعب من الحرب على داعش”.ودعا الى “انتفاضة حقيقية ضد الفاسدين وملاحقتهم لاسترداد أموال الشعب […]

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