طقس العراق: مكافأة “جوية” ابتداءً من يوم غد.. وموعد مع حالة مطرية قريبًا!

2020/06/11 | 08:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تشهد مناطق واسعة من البلاد استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس، لتنخفض ابتداء من يوم غد الجمعة ولمدة 5 أيام.وقال المتنبئ الجوي ضرغام السعدي في تدوينة، رصدتها “يس عراق”، انه “يستمر الطقس شديد الحرارة في عموم مناطق العراق هذا اليوم الخميس، حيث يتوقع أن تسجل الحرارة العظمى في بغداد 44 […]

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