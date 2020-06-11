توجه حكومي لاحياء سد بادوش وحماية بغداد من الفيضان

2020/06/11 | 08:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف وزير الموارد المائية مهدي رشيد مهدي، الخميس، عن التمهيد لإنشاء سد مكحول في صلاح الدين، فضلا عن إحياء مشروع سد بادوش، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص حاليا على زيادة الطاقة الخزنية للسدود وحماية العاصمة بغداد من الفيضان.وقال مهدي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “الوزارة تحرص حاليا على زيادة الطاقة الخزنية للسدود […]

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