2020/06/11 | 08:56 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كتب /:محمد عبد الجبار الشبوط… يؤسفني ان استخدم هذا التعبير القاسي “السرقة” في وصف الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة باستقطاع ما نسبته ١٠- ١٥٪ من الحقوق التقاعدية التي تزيد على ٥٠٠ الف دينار.
وقد اضطررت الى استخدام هذا المصطلح لان هذا الاستقطاع عبارة عن سرقة مفضوحة من حقوق مالية غير مشمولة باي ضريبة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سرقة الراتب و الحقوق التقاعدية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقد اضطررت الى استخدام هذا المصطلح لان هذا الاستقطاع عبارة عن سرقة مفضوحة من حقوق مالية غير مشمولة باي ضريبة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سرقة الراتب و الحقوق التقاعدية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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