سرقة الراتب و الحقوق التقاعدية

2020/06/11 | 08:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب /:محمد عبد الجبار الشبوط… يؤسفني ان استخدم هذا التعبير القاسي “السرقة” في وصف الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة باستقطاع ما نسبته ١٠- ١٥٪ من الحقوق التقاعدية التي تزيد على ٥٠٠ الف دينار.وقد اضطررت الى استخدام هذا المصطلح لان هذا الاستقطاع عبارة عن سرقة مفضوحة من حقوق مالية غير مشمولة باي ضريبة […]

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