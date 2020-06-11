2020/06/11 | 08:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب /: مازن صاحب … ربما لا يتفق في فقه القانون السماوي وفقه القانون الوضعي الا في معيار الانصاف المجتمعي بالحقوق والواجبات.اليوم يتعرض الموظفون والمتقاعدون الى مثلبة كبرى في العدالة والانصاف حين تقوم الحكومة باستقطاع الرواتب لكي يتنسى لها دفعها لمن ليس لديهم خدمة وظيفية أو توقيفات تقاعدية مدفوعة من رواتبهم خلال مسيرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدالة والانصاف لرواتب الموظفين والمتقاعدين!!!) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العدالة والانصاف لرواتب الموظفين والمتقاعدين!!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).