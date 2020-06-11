عشية الحوار الإستراتيجي.. دخان وصفارات الإنذار تدوي

2020/06/11 | 08:58 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يأتي هذا الهجوم، وهو الثاني خلال أسبوعين، في الوقت الذي تستعد فيه كل من بغداد وواشنطن لتدشين أول حوار استراتيجي بينهما منذ سنوات

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