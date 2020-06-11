المتقاعدون .. بين استقطاعات الحكومة ورفض البرلمان

2020/06/11 | 08:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب /: د.باسل عباس خضير … في سابقة خطيرة مخالفة للدستور والقانون ، باشرت هيئة التقاعد الوطنية باستقطاع جزءا من رواتب المتقاعدين (كافة ) اعتبارا من 1/ 6 / 2020 بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار ، وتراوحت الاستقطاعات تحت عنوان ( ضريبة الدخل ) بنسب تتراوح بين 10 – 15% محسوبة على […]

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