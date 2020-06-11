“حمّى” التماثيل العنصرية تنتقل لأميركا.. حراك لإزالة 11 نصبًا!

2020/06/11 | 09:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الكونغرس إلى اتخاذ خطوات سريعة لإزالة 11 تمثالا في مقر الكونغرس، لقادة وجنود من جيش الكونفدرالية الجنوبية إبان الحرب الأهلية الأمريكية.وقالت بيلوسي في رسالة وجهتها إلى لجنة برلمانية معنية بالنصب التذكارية في مبنى الكونغرس الأربعاء: “تمجد تماثيلهم الكراهية وليس تراثنا، يجب إزالتها”.وأضافت حسب […]

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