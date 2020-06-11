مصرف الرافدين يعلن إنجاز صرف رواتب المتقاعدين لشهر حزيران

2020/06/11 | 09:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن مصرف الرافدين عن انجازه توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر حزيران .وقال المصرف في بيان، انه “استنفر امكانياته لصرف رواتب المتقاعدين بعد وصول قوائم الرواتب الخاصة بالمتقاعدين واستخدم تقنياته الالكترونية الحديثة لرفع الرواتب على البطاقة الالكترونية”.ودعا المتقاعدين الذين لم يتسلموا رواتبهم الى “التوجه عند اقرب فرع للمصرف او مكاتب […]

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