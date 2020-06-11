الرافدين يعلن إنجاز صرف رواتب المتقاعدين لشهر حزيران

2020/06/11 | 09:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن انجازه توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر حزيران .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “المصرف استنفر امكانياته لصرف رواتب المتقاعدين بعد وصول قوائم الرواتب الخاصة بالمتقاعدين واستخدم تقنياته الالكترونية الحديثة لرفع الرواتب على البطاقة الالكترونية”.ودعا المصرف المتقاعدين الذين لم يتسلموا […]

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