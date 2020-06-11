تعليق الدوام في محكمة اربيل جراء اصابات بكورونا بين قضاة ومحامين

2020/06/11 | 09:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر قضائي مطلع يوم الخميس بتعليق الدوام الرسمي في رئاسة محكمة استئناف منطقة اربيل لمدة اسبوعين بسبب تسجيل اصابات لدى قاضيين وعدد من المحامين.

تتمة..

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