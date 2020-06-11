مصدر طبي “للعهد نيوز”: 60 اصابة مؤكدة لحقت بالكوادر الطبية في ذي قار

2020/06/11 | 09:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد قال مصدر طبي في محافظة ذي قار “للعهد نيوز”، ان60 اصابة مؤكدة بفايروس كورونا لحقت بالكوادر الطبية في المحافظة حتى الان.يشار الى ان المحافظة شهدت تصاعدا في اعداد الاصابات بالفيروس.

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